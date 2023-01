Clamoroso a Malta | presidente si dimette per fare il calciatore

(Di sabato 28 gennaio 2023) Joseph Portelli,e proprietario degli Hamrun Spartans, si è dimesso per diventaredel club maltese Joseph Portelli,e proprietario degli Hamrun Spartans, si è dimesso per diventaredel club maltese e inseguire il sogno di scendere in campo a 42 anni. Le regole della Federcalcio maltese, infatti, escludono la possibilità di un doppio ruolo. Molti presidenti della Serie A maltese si sono opposti a questa decisione, ma i tifosi degli Spartans ne sono rimasti entusiasti. Il club attualmente è al comando della classifica della prima divisione maltese con 11 punti di vantaggio sulla seconda a dieci giornate alla fine del campionato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

