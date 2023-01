Ciclocross | Wout van Aert domina il Flandiencross e ora pensa ai Mondiali Van der Poel atteso a Besançon

(Di sabato 28 gennaio 2023)vansi conferma un autentico fuoriclasse e detta legge anche aldi Hamme, una prova valida per l’X2O Trofee. Il fenomeno belga ha giganteggiato in lungo e in largo in questa classica delinternazionale, sbaragliando la concorrenza con una facilità imbarazzante. L’alfiere della Jumbo-Visma ha controllato la situazione in maniera prudente nella prima fase e poi ha messo in azione tutta la potenza del suo motore, facendo letteralmente il vuoto e seminando gli avversari nel volgere di pochi istanti. Il 28enne ha trionfato con poco meno di un minuto di vantaggio nei confronti di due rivali di rilievo come i connazionali Eli Iserbyt e Michael Vanthourenhout.vanha conquistato la nona vittoria nell’ultimo mese in questa specialità, ribadendo di ...

...programma per Mathieu Van der Poel in vista del Mondiale didi Hoogerheide: il 28enne olandese della Alpecin Deceuninck, che domenica a Benidorm in Spagna ha battuto il grande rivale...Dopo un paio di settimane di pausa, sono tornati in azione i due fenomeni del, Mathieu Van der Poel evan Aert . I due eterni rivali si sono dati appuntamento a Benidorm , tappa spagnola della Coppa del Mondo, per un'ultima sfida diretta prima dei Mondiali di ...

X2O TROFEE - Sesta tappa del circuito dello X2O: saremo ad Hamme, per lo storico Flandriencross che è stato terreno di caccia di Mathieu van der Poel nelle ...