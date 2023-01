Ciclocross | Lars Van der Haar | “I Mondiali al momento sono la competizione meno prestigiosa”

Leggi su oasport

(Di sabato 28 gennaio 2023) Un numero decisamente alto di competizioni per un singolo sport non ha sempre un risvolto positivo: ne è un esempio ilnell’opinione diVan der, che mai avrebbe pensato di saltare una gara dei(in programma la prossima settimana, il 4 e il 5 febbraio a Hoogerheide, nei Paesi Bassi) Eppure, la strada presa sembra andare proprio in questa direzione; la realtà, infatti, è che la rassegna iridata ha perso importanza e interesse, da qui l’ipotesi di non prenderne parte non è poi così remota. Ottenere in quella occasione un buon risultato non avrebbe un risvolto chissà quanto positivo a detta di Van der. Ecco le parole del neerlandese, in un’intervista rilasciata a In de Leiderstrui: “Tutti quelli con cui parlo non sanno cosa stiamo facendo; ci...