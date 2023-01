Chicago Fire | tremenda mazzata per i fan | addio improvviso all’amato protagonista

(Di sabato 28 gennaio 2023) Stando a quanto rivela Deadline, uno degli attori dipiù amati avrebbe abbandonato la serie per motivi non del tutto chiari. Ormai giunta alla sua undicesima stagione,continua ad appassionare il pubblico statunitense e anche quello italiano con le avventure professionali e umane dei protagonisti. Questi ultimi formano un gruppo di … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

IT Canale 20 Mediaset 18:06 - FORMULA E - DIRIYAH - FORMULA E '23 - DIRIYAH 18:55 - FORMULA E - PODIO DIRIYAH 19:10 -VIII - ALLACCIATE LE CINTURE 20:05 - THE BIG BANG THEORY XII - LA ...... Belli di papà, Revolutionary Road, L'ultimo Dominatore Dell'Aria, La Banda di, Vice " L'... Le Verità, Agente 007 al servizio segreto di sua maestà, La profezia dell'armadillo,City, L'...

Chicago Fire, Taylor Kinney lascia la serie Sky Tg24

Taylor Kinney lascia improvvisamente Chicago Fire: Ecco cos'è ... ComingSoon.it

Chicago Fire: Taylor Kinney è intenzionato a prendersi una pausa ... Movieplayer

Chicago Fire-Prova a resistere! su Italia 1 - Guida TV Guida TV

Chicago Fire-Un minuto su Italia 1 - Guida TV Guida TV

Trama: Alla stazione 51 è in prova un nuovo sistema per la segnalazione delle chiamate di soccorso che dovrebbe facilitare il lavoro dei nostri pompieri. Herrmann non è molto convinto, lui mal ...Una notizia che preoccupa e sconvolge il pubblico: Chicago Fire dovrà dire addio al protagonista dopo 11 stagioni Cosa sta succedendo Chicago Fire è una serie tv celebre e amatissima che va in onda ...