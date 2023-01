Chi è Olga Fernando? Figli | marito e vita privata | ecco come funziona il suo lavoro

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 28 gennaio 2023)è una straordinaria interprete che vediamo molto spesso al fianco di Maria De Filippi nel corso di C’è posta per te per tradurre (in simultanea) le parole dei grandi divi di Hollywood che vengono ospitati nei programmi italiani. Chi è? L’interprete svelail suoLontanissima dai social, intervistata... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.