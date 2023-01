Chi è Daniela Pasti | moglie di Corrado Augias? Chi è la figlia d’arte Natalia Augias?

Leggi su nonsolo.tv

(Di sabato 28 gennaio 2023) Nato a Roma nel 1935,è un personaggio pubblico italiano che ha fatto pressoché tutto, nella sua lunga carriera. In primo luogo, è noto come giornalista, iscritto all’Ordine dei giornalisti dal 1969, dopo aver iniziato a lavorare in Rai nel 1960. Corrispondente da New York e da Parigi, come corrispondente ha collaborato con la Rai stessa oltre che con l’Espresso, Panorama e la Repubblica, quotidiano per cui ha curato per 20 anni (fino al 2021) a rubrica delle lettere dei lettori. In Rai, s’è disimpegnato come autore e conduttore televisivo, lavorando non solo per la Rai, ma anche per Telemontecarlo. Nel corso della sua lunga carriera, ha prestato il proprio volto per svariati programmi soprattutto su Rai 3: da Telefono giallo (tra il 1987 e il 1992, prima della parentesi TMC) a Rebus, tutt’oggi in onda. Oltre che sulla ...