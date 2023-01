(Di sabato 28 gennaio 2023) Noto per il suo talento come giornalista e autore televisivo, Giovanni Minoli è stato tra gli ideatori dello storico programma “Mixer”, in cui intervistava personaggi del mondo della politica, dell’economia, dello spettacolo e dello sport. La storia degli anni’80 è passata attraverso le sue interviste, dei serrati “botta e risposta”, in cui incalzava l’intervistato, con InsideOver.

Racconta quello che sta subendo la gente comune,, freddo, polvere da sparo. Siamo tutti in prigione. Un mio amico, vecchio compagno di studi, è stato portato in carcere due mesi fa, non sappiamo ...LAEra la mia prima volta a Parigi e girovagavo eccitato come un ragazzino al negozio di caramelle Perché ogni centimetro quadrato della Città delle Luci è un'opera d'arte e come scrisse ...

"C'è fame di verità: così i giornalisti possono riconquistare il pubblico" InsideOver

C'è fame di Fiera in campo Risoitaliano.eu

C’è "fame" di Vuelle anche a Montecucco il Resto del Carlino

In Africa la più grave crisi alimentare al mondo ma aiuti umanitari ... Servizio Informazione Religiosa