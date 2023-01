(Di sabato 28 gennaio 2023)sarà visibilein tv. Ecco le informazioni sudel match valido per il girone B di. Nella ventiquattresima giornata si sfidano la decima in classifica, vogliosa di guadagnare dei punti per cercare di confermarsi nella zona play off, e la diciassettesima, che invece ha bisogno di quei punti per scappare via dalla zona play out. Chi vincerà allo Stadio dei Marmi? Appuntamento alle ore 14:30 di sabato 29 gennaio,su Eleven Sports, visibile anche sulla piattaforma Dazn. SportFace.

... DAZN Siena - Olbia (Serie C) - ELEVEN SPORTS, DAZN Entella - Gubbio (Serie C) - ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL, DAZN Torres - Recanatese (Serie C) - ELEVEN SPORTS(Serie C) - ......Parma Sudtirol - Reggina Ternana - Modena Venezia - Cittadella 16.15 Genoa - Pisa AFRICAN NATIONS CHAMPIONSHIP 17.00 Madagascar - Monzambico 20.00 Niger - Ghana LEGA PRO 14.30...

Alessandria Calcio, trasferta in casa di una Carrarese in difficoltà Radio Gold

Carrarese - Alessandria, a rischio la trasferta dei tifosi grigi Il Piccolo

Carrarese-Alessandria Calcio: presentazione di mister Fabio Rebuffi Radio Gold

Carrarese-Alessandria oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023 SPORTFACE.IT

Carrarese-Alessandria: novità per i tifosi grigi, obbligo di avere la tessera Radio Gold

Trasferta insidiosa per il Cesena, alle 17,30 a Pontedera. Alle 14,30, più agevole il compito della Virtus Entella, in casa con un Gubbio in flessione; alla stessa ora a Fiorenzuola c’è l’Imolese, men ...Partite e arbitri delle gare del weekend dalla C alla Prima categoria. Serie C. Oggi le gare della 5ª giornata di ritorno. Ore 14.30: Carrarese-Alessandria: Burlando di Genova; Fiorenzuola-Imolese: Bo ...