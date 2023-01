Caro bollette | il ministro Giorgetti | “A febbraio il gas calerà del 40%”

(Di sabato 28 gennaio 2023) Milano – ”Credo che all’inizio dile nuove tariffe per lesaranno il 40% in meno rispetto alle ultime…”. Lo ha detto ildell’Economia, Giancarlo, a una tavola rotonda della Lega al teatro Manzoni di Milano. ”Abbiamo messo tutto quello che c’era a disposizione per ridurre per quanto possibile leper le famiglie e le imprese”. “Ora l’idea è che dal primo aprile dovrebbe cambiare il sistema, in modo da garantire gli stessi prezzi politici fino a una percentuale di consumo della famiglia dell’anno o degli anni precedenti”. Giancarloparla dal palco del teatro Manzoni di Milano e rivela che il governo sta lavorando per assicurare prezzi politici per ledel gas fino a una certa percentuale di consumo, mentre ...

''Credo che all'inizio di febbraio le nuove tariffe per lesaranno il 40% in meno rispetto alle ultime...''. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, a una tavola rotonda della Lega al teatro Manzoni di Milano. GAS - "Non voglio ...e gas, Giorgetti: 'Da febbraio prezzi in discesa' ''Credo che all'inizio di febbraio le nuove tariffe per lesaranno il 40% in meno rispetto alle ultime': il ministro dell'...

Caro bollette, la possibile svolta: prezzo "leggero" solo per chi consuma poco Today.it

Nuove misure contro il caro-bollette in arrivo entro il primo aprile Milano Finanza

Caro bollette: dal Governo aiuti e sconti per chi consuma meno Immobiliare.it

Caro bollette, Giorgetti conferma il calo su febbraio: "40% in meno" Tag24

Il ministro dell’Economia sul Pnrr: “Cambiare il codice degli appalti per eseguire le opere pubbliche nei tempi. I soldi vanno spesi bene, in fretta e per cose utili”. * Carburanti: Urso ai benzinai, ...FOGGIA, 28/01/2023 - Ora siamo in grado di fare i conti con una precisione quasi millimetrica.Rispetto al 2021, pertanto ...