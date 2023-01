(Di sabato 28 gennaio 2023) (Adnkronos) – ”Credo che all’inizio dile nuove tariffe per lesaranno il 40% inalle…”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo, a una tavola rotonda della Lega al teatro Manzoni di Milano. “Non voglio dire cose che poi non si verificheranno, ma contiamo che da inizio” i costi del gas possano scendere di circa il 40%, anche in bolletta. “Stiamo anche lavorando a un meccanismo per il quale si paghi a un prezzo che – aggiunge– ho definito ‘politico’ i consumi in linea con i precedenti e con prezzi che seguono il mercato le eccedenze, per premiare i virtuosi e chi risparmia nei consumi”. ”Dovevamo far fallire lo Stato e invece siamo ancora qua…” conclude. L'articolo ...

... non è accaduto" approfondimento Giorgetti: "Entro 1° aprile proroga misure- prezzi, ma ... 'Abbiamo messo i pochi soldi che c'erano a disposizione per ridurre lea famiglie e imprese', ha ...'Credo che all'inizio di febbraio le nuove tariffe per lesaranno il 40% in meno rispetto alle ultime...'. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, a una tavola rotonda della Lega al teatro Manzoni di Milano. 'Non voglio dire ...

Caro bollette, la possibile svolta: prezzo "leggero" solo per chi consuma poco Today.it

Caro bollette, Giorgetti: "A febbraio 40% in meno rispetto a ultime" Adnkronos

Nuove misure contro il caro-bollette in arrivo entro il primo aprile Milano Finanza

Caro bollette, stangata per famiglie e imprese molisane Agenzia ANSA

(Adnkronos) - ''Credo che all'inizio di febbraio le nuove tariffe per le bollette saranno il 40% in meno rispetto alle ultime...''. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, a una ta ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...