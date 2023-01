Carceri | Ondei | ' 15 suicidi | cresce sovraffollamento | barbarie assenza Rems'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 28 gennaio 2023) Milano, 28 gen. (Adnkronos) - Nel 2022 a livello nazionale si è registrato il dato "estremamente negativo di uno ogni 5 giorni" in carcere e nel Distretto milanese di 15nell'intero anno, le presenze negli istituti penitenziari che post Covid sono tornate a salire "sensibilmente tanto che l'indice diè passato dal 122% al 128,5%". Lo svela il presidente della corte di Appello di Milano Giuseppe, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Al 30 giugno 2022 i detenuti "erano 6.520 ossia il numero più alto registrato tra tutti i distretti italiani (tra questi 1691 sono quelli in attesa di giudizio). Ciò ha comportato un incremento delle sopravvenienze del 15,6% e un accentuato carico di lavoro al quale i magistrati di sorveglianza hanno saputo far fronte con grande ...