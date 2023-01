Carcere | Ostellari | ' suicidi non possono essere trascurati in un Paese civile'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 28 gennaio 2023) Milano, 28 gen. (Adnkronos) - "Un'attenzione particolare è rivolta dal governo al fenomeno deiche non puòtrascurato in unche vuole dirsi". E' uno dei passaggi dell'intervento del sottosegretario alla Giustizia Andreain occasione della cerimonia inaugurale dell'anno giudiziario in corso a Milano. "Il trattamento dei detenuti può e devemigliorato anche dando più opportunità educative e di lavoro" ricorda il rappresentante del governo che sottolinea come ai giovani detenuti "va data un'opportunità di riscatto" dice, citando il cappellano don Claudio Burgio delminorile milanese 'Beccaria': "Non esistono cattivi ragazzi, ma ragazzi sofferenti che fanno soffrire".