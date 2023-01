Caos Roma | scontro totale | decisione dell’ultim’ora su Zaniolo!

(Di sabato 28 gennaio 2023) Il Napoli lavora tranquillamente alla delicata sfida con ladi domenica sera, un match che può ancora una volta dare una spinta agli azzurri – in caso di successo – nella corsa allo scudetto. Ma se a Castel Volturno il clima è dei migliori, anon si può dire altrettanto. La società giallorossa, infatti, è alle prese con il caso di mercato che coinvolge Nicolò Zaniolo. Il centrocampista offensivo ex Inter ha chiesto la cessione al club capitolino, ma continua a rifiutare le destinazioni che gli vengono proposte. FOTO: Getty – Zaniolotra il club e Zaniolo prima della gara con il Napoli Il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, ha così svelato un importante retroscena riguardante Zaniolo e unache la ...

IRAZaniolo, dunque, resterà un giocatore dellaalmeno fino al prossimo giugno. Con Tiago Pinto che - molto probabilmente - si ritroverà a dover gestire una nuova grana dopo il caso ...Tre giorni fa la città si era svegliata nel, con un guasto all'impianto elettrico della Metro ... da parte dei pendolari della Capitale, che 'sono comprensibili', ha detto il sindaco di, ...

Roma, Metro A bloccata fra caos, disagi e ritardi Corriere dello Sport

Caos a Roma, metro A interrotta e lunghe code a Termini. La rabbia delle persone: “Una vergogna” Il Fatto Quotidiano

Metro A chiusa per ore, stamattina interrotta la tratta Termini-Ottaviano: ancora caos nella Capitale ilmessaggero.it

"Mancano i treni", mattinata di caos e ritardi sulla Roma-Lido RomaToday

Roma, caos a Via Nomentana per le potature di 600 platani: traffico in tilt e strada chiusa ilmessaggero.it

(Corriere Roma) Paralisi più o meno totale: la linea A della metro si blocca, prima fra Termini e Ottaviano, poi allungata fra Termini e Battistini. Atac mette in strada 72 bus sostitutivi, poi saliti ...La metropolitana di Roma linea A è chiusa nella tratta tra Termini e Ottaviano. A cura di Alessia Rabbai (Fanpage.it) “È una vergogna. Scene così non si vedono nemmeno in Ghana. Sindaco Gualtieri, ...