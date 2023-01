Cannavaro con “Foulon e altri dieci” | Grosso col tridente | le probabili formazioni

Leggi su anteprima24

(Di sabato 28 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Non è un testacoda ma qualcosa che ci si avvicina molto. Frosinone-Benevento metterà di fronte due squadre separate in da ben 22 punti. La prima forza del campionato, una corazzata che appare inarrestabile, contro la terzultima ancora in cerca di una propria identità. Dopo il ko contro il Genoa, incassato allo scadere, la Strega dovrà ritrovare se stessa in uno dei test più difficili del campionato, sperando di invertire un trend che se mantenuto fino alla fine potrebbe condurla dritta in serie C. Qui Benevento – Fabiova verso la conferma del 3-5-2 adottato nell’ultimo turno. Non ci sarà Glik, infortunatosi in allenamento, dunque il pacchetto arretrato chiamato a supportare il lavoro del portiere Paleari dovrebbe essere composto da Veseli, Capellini e Pastina. Sulle fasce ancora una chance per El Kaouakibi a destra, ...