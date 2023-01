Cannavaro aspetta Tosca e lancia Pettinari | “A Frosinone per giocarcela”

(Di sabato 28 gennaio 2023) Tempo di lettura: 5 minutiDa un campione del mondo a un altro. Alzata bandiera bianca contro Alberto Gilardino, Fabiosi appresta a fare visita a Fabio Grosso. Domani pomeriggio, il Benevento sarà ospite del, primo in classifica. La Strega proverà a rialzare la testa dopo aver raccolto appena un punto nelle prime due gare del girone di ritorno. A presentare l’incontro è stato lo stesso tecnico giallorosso, intervenuto in conferenza stampa.– Può giocare dal primo minuto, a Terni era disponibile e si è allenato con noi. E’ intelligente, conosceva già tanti giocatori che stanno con noi. Ha giocato con Simy e La Gumina, hanno movimenti collaudati. Penso possa giocare con chiunque, copre palla e gioca con entrambi i piedi. Colgo l’occasione per salutare Forte, anche se l’ho avuto per poco gli faccio un grande ...

Emergenza in difesa perche torna allo schieramento a tre, viste le indisponibilità di ... Al 30' altra palla gol clamorosa per i liguri: Coda scippa Capellini eil rimorchio di ...Il Benevento, inoltre,capitan Letizia, sul qualeha affermato che ' ci vorrà ancora un po' di tempo' per rivederlo in campo.

Strega a Frosinone senza Glik. Mercato, Cannavaro aspetta una ... NTR24

Alibi finiti, ora la Strega si aspetta lo sprint da Cannavaro anteprima24.it

Frosinone, Grosso riceve Cannavaro: "Grandi ricordi, gli auguro il meglio. Ma dopo la gara" TUTTO mercato WEB

Benevento-Genoa 1-2, l'ex Puscas punisce Cannavaro al 94’ ilmattino.it

Attacco Benevento, missione Rodriguez, pronta l'offerta per Coda ilmattino.it

Niente da fare per Kamil Glik. Il polacco non sarà in campo contro il Frosinone: ha provato a forzare ma il ginocchio, infortunato in uno scontro di gioco ...Sospiro di sollievo per Cannavaro. Sia Glik che Leverbe sono recuperabili per la trasferta di Frosinone. Il francese ha smaltito la botta al quadricipite e ieri è tornato ad allenarsi ...