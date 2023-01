Canile di Cornaredo | dopo il blitz dei carabinieri arriva il comunicato degli avvocati

(Di sabato 28 gennaio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorildeinelrifugio Cascina Croce di, all’interno del quale sarebbero state state trovate numerose irregolarità, tra cui cani malnutriti, non registrati e addirittura due carcasse in decomposizione,ildel. Qui di seguito il: “In merito alle notizie riguardanti ilCascina Croce di ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title ...

" I Carabinieri del N. A. S. di Milano e della Compagnia di Corsico hanno posto sotto sequestro unrifugio a: il provvedimento segue l'ispezione degli stessi carabinieri effettuata lo scorso 14 gennaio che avrebbe evidenziato le cattive condizioni igienico sanitarie dei box ...... a(MI), i Carabinieri del N. A. S. di Milano e della Compagnia di Corsico, su segnalazione di quest'ultima, hanno eseguito un'attività ispettiva congiunta presso un allevamento/...

I legali della società del rifugio che respingono fermamente le accuse e le descrizioni divulgate a mezzo stampa e via social nel corso di questi ultimi giorni.