Calendario sci alpino oggi | orari sabato 28 gennaio | programma Cortina e Spindleruv Mlyn | tv | streaming | pettorali

(Di sabato 28 gennaio 2023) Un superper la Coppa del Mondo di scid’Ampezzo è ancora protagonista, perché, dopo aver ospitato lo scorso fine settimana le gare femminili, ritrova dopo oltre trent’anni anche il settore della velocità maschile. Sono infatti indue superG (il primoalle 11.10). Appuntamento, invece, in Repubblica Ceca per le donne, con un doppio slalom (prima manche ore 9.30). LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DIDALLE 11.10 LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI SCIALLE 9.30 E ALLE 12.30 C’è attesa in casa Italia per il ritorno sull’Olympia delle Tofane dopo così tanto tempo. Mattia Casse guida una squadra azzurra che cerca ancora il primo podio stagionale nella specialità. Fari puntati anche su ...

