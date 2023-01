Calciomercato Napoli | il vice Kvara arriva dalla Serie C? Le ultime

(Di sabato 28 gennaio 2023) Nonostante l’ottima stagione ilcontinua a monitorare sul mercato giovani di caratura e di prospettiva che possano migliorare ancora la rosa o che riescano a sostituire eventuali giocatori in uscita. Uno di questi è Mattia Felici, esterno sinistro di proprietà della Triestina.to a 0 dal Lecce dopo il secondo prestito al Palermo. Il classe 2001 è osservato da diversi club, che hanno notato le doti del giocatore. Tra queste il Modena, il Venezia e il Cagliari. L’obiettivo futuro delè Mattia Felici Mattia FeliciAl momento, però, non sembra che la Triestina sia invogliata a valutare offerte. Vorrebbe, invece, terminare la stagione dando l’opportunità al suo gioiello di crescere e continuare a migliorare con serenità in un ambiente a lui familiare. Inoltre non vorrebbe privarsene ...

Dopo tre sconfitte consecutive senza segnare un gol contro, Empoli e Udinese, i blucerchiati ....it vi offre il match del 'Gewiss Stadium' tra Atalanta e Sampdoria in tempo reale. ...Roma, Zaniolo non convocato per. Mourinho: "Purtroppo rimarrà con noi"

Kvernadze-Napoli, magia alla Kvaratskhelia: gol pazzesco | VIDEO CalcioNapoli24

Calciomercato Napoli, sfuma Ounahi: domani visite mediche con il Marsiglia CalcioNapoli24

Calciomercato Napoli, lo United non molla Osimhen: prezzo e volontà del giocatore CalcioNapoli24

Calciomercato Napoli, ADL punta al rinnovo Osimhen: spunta una promessa CalcioNapoli24

Sky, Giunta: 'Ounahi-Napoli, la verità. Giuntoli via: se ne parla tanto' AreaNapoli.it

Questa Atalanta può davvero ambire a conquistare elevate posizioni in classifica, a maggior ragione considerando l’andamento alquanto incostante delle altre big (Napoli escluso ovviamente).L'allenatore azzurro non si fida dell'ampio margine di vantaggio in classifica e parla del match coi giallorossi come di uno scontro diretto: "Guai a pensare che loro possano uscire dalla partita" ...