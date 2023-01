... allenati da DionisiÈ vigilia di campionato per ildi Stefano Pioli. I rossoneri dopo il ko dell'Olimpico affronteranno il Sassuolo di Dionigi. Stefano Pioli -.itI campioni d'...diretta -.itIn casa Inter Skriniar resta sempre un tema d'attualità, con il PSG minaccioso anche per un ultimo assalto, mentre per l'estate vanno tenuti gli occhi sulla situazione. ...

Calciomercato Milan – Zaniolo dice no: è scontro con la Roma Pianeta Milan

SkyUK - Su Osorio, con offerte in doppia cifra, anche tre club di Premier oltre al Milan Milan News

Calciomercato Milan, solo conferme: “Colpo da 5 milioni” MilanLive.it

Calciomercato Milan – Zaniolo, no al Bournemouth: è separato in casa Pianeta Milan

Milan, occhi in Cile ma con tanta concorrenza inglese: piace Osorio, il pupillo di Diego Lopez Calciomercato.com

Vietato sbagliare. Lo sa bene Stefano Pioli che contro il Sassuolo ha un solo risultato possibile: "Dobbiamo solo vincere, conta solo quello. Anche con una partita sporca, l'importante è essere una ...Si riparte da Milan-Sassuolo e l’allenatore rossonero difende i suoi giocatori: “Nessuno deve pensare che i giocatori non ci mettano il 100%. Hanno grande voglia di superare il momento, lavorando come ...