Calciomercato Juve | McKennie al Leeds | le cifre dell’affare

(Di sabato 28 gennaio 2023) (Adnkronos) – Westonè pronto a lasciare lantus e a indossare la maglia del. L’operazione è ormai in chiusura e la conferma è arrivata nelle parole di Massimiliano Allegri alla vigilia dintus-Monza: “non è a disposizione, credo che la società abbia trovato già l’accordo con un altro club -ha detto l’allenatore bianconero in conferenza stampa-. È inutile convocarlo”.ntus e, infatti, hanno raggiunto l’accordo verbale: prestito da 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato 35 milioni che può diventare obbligo a determinate condizioni. La volontà del club inglese, secondo quanto riporta Sky Sport, è di trasformare il trasferimento in definitivo a fine stagione, o alle condizioni previste o rinegoziandole più avanti. ...

Adolfo Gaich è a un passo dal ritorno in Serie A. L'attaccante argentino, che in Italia è già stato al Benevento col quale aveva segnato alla Juventus, arriverà dal Cska Mosca in

Ultimi dettagli dunque e poi il calciatore saluterà ufficialmente il club bianconero in questi ultimi giorni di calciomercato Il centrocampista Weston McKennie è pronto a lasciare la Juventus per acca ...(ANSA) - MONZA, 28 GEN - "Per me la Juventus è stata una grande scuola di vita": Raffaele Palladino, che proprio contro i bianconeri ha esordito con vittoria in A sulla panchina del Monza, ritrova i ...