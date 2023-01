Calciomercato Inter | in vendita il fuoriclasse | Chelsea e Real alle porte

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 28 gennaio 2023) L’ha la necessità di sistemare i bilanci e per farlo deve per forza di cose vendere qualche talento. Undel centrocampo è pronto a fare le valigie per la prossima finestra dicon destinazioneMadrid o. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il risanamento dei bilanci è un fattore Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.