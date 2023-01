Calciomercato Inter | Firmino al posto di Lukaku? | VIDEO

(Di sabato 28 gennaio 2023) Le ultime suldell': nel mirino Robertoa scadenza di contratto per sostituire Romelu

...futura rivendita del calciatore (una parte della cifra sarebbe finita nelle casse dell', che ... A pochi giorni dalla fine dell'opzione più probabile è una permanenza del giocatore ...Esultanza Salernitana -.itAd aprire le danze ci ha pensato Dia, in grado di sfruttare ... CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 50, Milan 38, Lazio 37,37, Roma 37, Atalanta 35, Udinese ...

Calciomercato Inter / Colpo a sorpresa in attacco E’ uscito fuori il nome Cittaceleste.it

Calciomercato Inter: clamorosa idea a zero dal Liverpool per il post-Lulaku Calciomercato.com

VIDEO / Calciomercato Inter, Firmino dopo Lukaku: ecco come può farcela fcinter1908

Calciomercato Inter, via alla rivoluzione: tutti i nomi in entrata e in uscita Fantacalcio ®

Poco calcio, insomma. Il Lecce resta quindi a 20 punti, con lo Spezia a 18 (sconfitto a Bologna) e il Verona, che lunedì gioca a Udine, a quota 12. In programma anche Atalanta Sampdoria e ...Una missione che non ha portato i frutti sperati e che si è conclusa con un “no, grazie”. La trattativa per il trasferimento di ...