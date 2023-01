Calciomercato Fiorentina | ritorno di fiamma per Sabiri

Leggi su calcionews24

(Di sabato 28 gennaio 2023), i viola tornano su, con una proposta che piace alla Sampdoria lascinadolo in blucerchiato fino a fine stagione Laè tornata in corsa per Abdelhamid. Il club viola vorrebbe acquistare subito il fantasista marocchino, lasciandolo però in prestito alla Sampdoria fino al termine della stagione. Una soluzione gradita ai blucerchiati, che però hanno respinto la prima offerta da 2 milioni di euro perché non ritenuta adeguata al valore del calciatore. La Sampdoria vuole incassare almeno 5 milioni di euro dalla cessione dell’ex Ascoli per poter dare un po’ di respiro alle proprie casse. L'articolo proviene da Calcio News 24.