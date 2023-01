Calciomercato | colpo Bamba | è lotta a due in Serie A

Leggi su rompipallone

(Di sabato 28 gennaio 2023) Ibrahimaha attirato su di sé le attenzioni di vari club italiani. Il centrocampista italiano classe 2002 è ’emigrato’ dal Pro Vercelli al Vitoria Guimaraes nel 2020 ma ora è pronto a far ritorno in Italia. Su di lui infatti da tempo ha messi gli occhi l’Atalanta, ma non solo. Alla corsa infatti si è aggiunto anche il Napoli rimasto stregato dal giocatore nato a Vercelli. Chi èIbrahimaè nato a Vercelli il 22 aprile 2002 da genitori ivoriani. A centrocampo ricopre il ruolo di mediano ma grazie alla sua imponente stazza può giocare anche da difensore centrale e ha finora totalizzato 26 presenze da quando è in Portogallo. L’ex Pro Vercelli è stato anche convocato da Mancini lo scorso maggio per uno stage con la Nazionale. Il centrocampista classe 2002 è legato al Vitoria Guimaraes fino al 2026. I portoghesi non ...