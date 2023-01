Calcio | Spalletti ' auguri Mourinho | aspettavo invito alla festa'

... mi aspettavo di essere invitato alla festa di compleanno…' scherzache poi si fa serio: 'Lui è uno che alza sempre il livello delnella sua globalità'. Tutta la Serie A TIM è ...Lui è uno di quelli che alza il livello delnella sua globalità, bravo e auguri". Lo ha detto il tecnico del Napoli Lucianoalla vigilia del match contro la Roma, riferendosi al 60mo ...

Claudia Gerini: “Spalletti e Mourinho sarebbero un ottimo duo. Sullo Scudetto…” CalcioNapoli1926.it

Napoli, Raspadori e Simeone reclamano maggiore spazio. La risposta di Spalletti CalcioNapoli1926.it

Calcio: Spalletti, 'con la Roma è uno scontro diretto per lo scudetto' La Sicilia

Conferenza stampa Spalletti alla vigilia di Napoli Roma CalcioNapoli24

'Quota scudetto E' un conto che non so fare, non ero bravo in matematica a scuola' TORINO (ITALPRESS) - 'La partita sarà difficile, forse un po' ...CASTEL VOLTURNO (CE) - Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in Press Conference alla vigilia della sfida con la Roma. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine". - In cosa si differe ...