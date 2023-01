Calcio | Spalletti | ' anche a me farebbe piacere riparlare con Totti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 28 gennaio 2023) Napoli, 28 gen. - (Adnkronos) - "Se lui hanel parlare con me, perché dovrei fare qualcosa di differente?io avrei". Lo dice l'allenatore del Napoli Luciano, in conferenza stampa alla vigilia del match con la Roma, in merito alle parole di Francescoche ha dichiarato che glicon il tecnico toscano dopo che i due si sono lasciati in malo modo nell'ultima stagione da giocatore dell'ex capitano giallorosso.