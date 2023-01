Calcio | Serie A | l’Inter passa a Cremona in rimonta | pari pirotecnico fra Empoli e Torino

Leggi su oasport

(Di sabato 28 gennaio 2023) In attesa di Atalanta-Sampdoria, si sono concluse le prime due partite di questo sabato 28 gennaio 2023, valide per il 20esimo turno dellaA 2022-2023. Ecco come sono andate le cose ine Cremonese-Inter.2-2 (h 15.00) Partita ricca di emozioni al Castellani. I toscani vanno avanti 2-0 grazie ai gol di Luperto, nel primo tempo, e Marin, a metà ripresa, ma nel finale vengono ripresi dai piemontesi. Dall’82’ all’85’ infatti i “Granata” si scatenano: Ricci griffa il punto del 2-1, Sanabria quello del definitivo 2-2.ottavo a 27 punti,decimo a 26. Cremonese-Inter 1-2 (h 18.00) Dopo essersi trovata sotto per effetto del gol meraviglioso di Okereke, arrivato all’undicesimo minuto,ribalta la partita ...