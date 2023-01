Calcio | Serie A | Empoli-Torino 1-0 alla fine del primo tempo

All'andata a Genova finì 0 - 2 per l'Atalanta, ma rispetto a quel 13 agosto quando Gian Piero Gasperini schierò una squadra con un baricentro quasi difensivo molte cose sono cambiate. Innanzitutto l'...Roma: tutte le notizieA: tutte le notizie: tutte le notizie Gasport 28 gennaio 2023

Adnkronos) – L’Empoli conduce 1-0 sul Torino al termine del primo tempo dell’anticipo della ventesima giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio ‘Castellani’ della città toscana. A ...A decidere il match, per il momento, la rete di Luperto che su calcio d'angolo di Marin beffa tutto svettando di testa per il vantaggio toscano. Prima rete in Serie A per l'ex difensore del Napoli.