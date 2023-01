Calcio | Serie A | Atalanta-Sampdoria 1-0 alla fine del primo tempo

(Di sabato 28 gennaio 2023) Bergamo, 28 gen. - (Adnkronos) - L'è in vantaggio per 1-0 sullaal termine deldell'anticipo del sabato sera della ventesima giornata diA, in corso di svolgimento al Gewiss Stadium di Bergamo. A decidere sin qui il match il gol di Maehle al 42'.

Roma, Zaniolo non convocato per Napoli. Mourinho: "Purtroppo rimarrà con noi"Se pensiamo aldel Napoli, quello dell'Inter ci appare come unpovero, senza bagliori,... sono 14 trasferte consecutive che i nerazzurri incassano almeno una rete, è lapiù lunga ...

Serie A: Cremonese-Inter 1-2, doppietta di Lautaro Agenzia ANSA

Cremonese - Inter live: Calcio - Serie A Eurosport IT

Calcio, Serie A: l'Inter passa a Cremona in rimonta, pari pirotecnico fra Empoli e Torino OA Sport

Juventus-Monza, Allegri l'ha pensata così: probabile formazione Tuttosport

La Juve fa sbottare anche Legrottaglie: attacco clamoroso in diretta tv Corriere dello Sport

MONREALE, 28 gennaio – Finisce 5-5 la sfida della 2^ giornata della Coppa Trinacria si Serie D. I ragazzi di mister Sorrentino dovevano rifarsi della sconfitta contro il Nou Camp a Capaci. Al campo ...In attesa di Atalanta-Sampdoria, si sono concluse le prime due partite di questo sabato 28 gennaio 2023, valide per il 20esimo turno della Serie A 2022-2023. Ecco come sono andate le cose in Empoli-To ...