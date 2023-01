Calcio | scontro in via Papa Giovanni | ferite due donne

Leggi su bergamonews

(Di sabato 28 gennaio 2023). Incidente stradale intorno alle 9.30 di sabato mattina in via, all’altezza del civico 59. Alla guida di due auto duedi 21 e 52 anni, che nellosono rimastefortunatamente in modo non grave. Non è ancora chiara la dinamica dei fatti, al vaglio dei carabinieri giunti sul posto per i rilievi insieme a tre ambulanze e ai vigili del fuoco volontari di Romano di Lombardia. Pare che losia stato frontale, poi una delle due vetture ha concluso la sua corsa contro un muretto al lato della strada. Le duesono state soccorse e portate una all’ospedale di Chiari, l’altra a a quello di Romano di Lombardia. I due veicoli sono stati rimossi dalla carreggiata e i vigili del fuoco hanno ...