Calcio | Pioli | non pensiamo a quello che sarebbe potuto essere

(Di sabato 28 gennaio 2023) Compattezza per voltare pagina, senza pensare a quel che si poteva fare meglio in precedenza. È uno Stefanosenza fronzoliche presenta la sfida di domani del suo Milan con il Sassuolo, ...

spende una parola anche per i tifosi: "Dopo una sconfitta così pesante come quella con la Lazio si sono dimostrati uniti e ci hanno sostenuto, ora tocca a noi dimostrare di meritare il loro ...È un momento difficile arrivato un po' all'improvviso, se ne andrà altrettanto velocemente 'Domani abbiamo un'opportunità, per superarlo serve compattezza e capacità di voltare pagina. Pensare troppo ...

"Nuovo modulo Può essere, continuo a pensare che non sia un problema di posizioni sul campo anche perché noi le variamo spesso".Domani alle ore 12:30 il Milan scenderà in campo nella 20esima giornata di Serie A contro il Sassuolo. Stefano Pioli ha presentato il match in conferenza stampa. Di seguito le dichiarazioni riportate ...