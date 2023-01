Calcio | Ounahi verso il Marsiglia | c' è un principio d' accordo con l' Angers

(Di sabato 28 gennaio 2023), 28 gen. - (Adnkronos) - Il futuro di Azzedinesarà ancora in Francia. Il centrocampista marocchino, tra i protagonisti assoluti al Mondiale in Qatar e cercato dal Napoli nelle scorse settimane, indosserà la maglia del. Come comunicato dall', i due club hanno trovato und'per il trasferimento. Sfumato l'obiettivo Ilic, trasferitosi al Torino, la squadra di Tudor ha accelerato pere nelle prossime ore concluderà l'operazione con le visite mediche e la firma sul contratto. Classe 2000, nato in Marocco e trasferitosi in Francia nel 2018,è salito alla ribalta grazie alle prestazioni al Mondiale. Il centrocampista è stato uno dei trascinatori della selezione di Regragui, quarta in Qatar. ...

, che era seguito da Leicester, Siviglia e da alcuni club italiani, in particolare dal Napoli, è il secondo colpo di mercato invernale del Marsiglia dopo l'arrivo di Malinovskyi dall'Atalanta. .In stagione,ha raccolto 15 presenze in Ligue 1, senza mai trovare il gol. Al Mondiale in Qatar, invece, il centrocampista aveva giocato tutte le 7 partite della nazionale marocchina, ...

La Stella Rossa ora ci ripensa: salta Dragovic alla Sampdoria. Monza, la tentazione è Karsdorp. Il Chelsea prende Malo Gusto per 30 milioni e lo lascia al Lione ...