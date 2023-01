Calcio | Mourinho | ' Karsdorp fuori finché lo vuole lui | basta poco per tornare'

(Di sabato 28 gennaio 2023) Roma, 28 gen. - (Adnkronos) - "saràlui vorrà stare. C'è bisogno diperdentro. Ora è infortunato con un piccolo problema, ma di solito si allena normalmente con noi ed è così fin dal ritiro in Portogallo". Lo dice l'allenatore della Roma Joséin merito alla situazione di Rik. "Qualcuno in questo processo è stato davvero bugiardo e ha lasciato anche una immagine negativa dell'allenatore e del club. Per Rick per essere una opzione ha bisogno di poche cose, dipende solo da lui", aggiungein conferenza stampa alla vigilia del match con il Napoli.

Il futuro diè lì "Non lo so, ma non ho capito perché per alcuni ero io a volerci andare. Io non voglio nulla, voglio vivere giorno dopo giorno. Quando la società vorrà parlarmi sono qui, ......in ritardo aper i suoi 60 anni, mi aspettavo di essere invitato alla festa di compleanno…' scherza Spalletti che poi si fa serio: 'Lui è uno che alza sempre il livello del...

Diretta Mourinho, segui la conferenza stampa live: attese le parole su Zaniolo Corriere dello Sport

Roma, Mourinho: "Zaniolo purtroppo sembra che resterà, lui voleva andare via. Smalling Credo rinnoverà" GianlucaDiMarzio.com

Il mondo del calcio fa gli auguri a Mourinho. La UEFA: "Il primo a vincere le tre competizioni... Voce Giallo Rossa

Zaniolo non convocato. Mou: "Voglio gente felice. Purtroppo resta, ma non fa parte del progetto" La Gazzetta dello Sport

Intervenuto dopo una lunga assenza in conferenza stampa per presentare la partita di domani contro il Napoli, l'allenatore della Roma José Mourinho ha parlato così anche del ...Niente cali di tensione, niente euforia anticipata. «Il Napoli sa di doversi confrontare durante tutto questo viaggio con altri rivali forti se non più forti. Dobbiamo stare dritti ...