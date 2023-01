Calcio | Mourinho | ' complimenti al Napoli per aver vinto meritatamente lo scudetto'

Dopo un girone d'andata da record , inizia quello di ritorno per il Napoli . La squadra di Spalletti è attesa subito da un big match, contro la Roma diallo Stadio Maradona. Per il tecnico azzurro è una partita importante per confermare l'eccellente stato di forma della sua squadra e anche per il suo passato con i giallorossi. Spalletti ...Dall'altra parte c'è Josè, che non ha mai vinto in carriera a Napoli e l'ultimo successo contro gli azzurri risale al 23 settembre 2009, quando sedeva sulla panchina dell'Inter. La Roma, ...

Diretta Mourinho, segui la conferenza stampa live: attese le parole su Zaniolo Corriere dello Sport

Mourinho: “Zaniolo chiede da un mese la cessione. Non vuole lottare per il club” ForzaRoma.info

Roma, Mourinho: "Zaniolo Vuole andare, ma avevo ragione io. Complimenti al Napoli per lo Scudetto" - Sportmediaset Sport Mediaset

Calcio: Spalletti "auguri Mourinho, aspettavo invito alla festa" - Calcio Agenzia ANSA

(ANSA) - NAPOLI, 28 GEN - "Mando i miei auguri a Mourinho con un paio di giorni di ritardo. Mi aspettavo che mi invitasse alla festa di compleanno, mi sarei presentato con tanto di regalo. Lui è uno ...Adnkronos) – “Dico che hanno già vinto meritatamente lo scudetto. Complimenti”. Così l’allenatore della Roma José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia del match con il Napoli capolista. “Sono un ...