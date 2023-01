Calcio | Monza; Palladino | girone di ritorno sarà più complicato

(Di sabato 28 gennaio 2023) "Ildipiù: le squadre si sono rafforzate, gli avversari vengono studiati. Quel che abbiamo fatto in passato non conta". Il monito di Raffaelemette in guardia ...

Dobbiamo scendere in campo con la stessa intensità e mentalità: ilnon deve cambiare perché ... Allegri è una persona molto semplice, rende anche ilmolto semplice, è sei volte campione d'..."Per me la Juventus è stata una grande scuola di vita": Raffaele Palladino, che proprio contro i bianconeri ha esordito con vittoria in A sulla panchina del, ritrova i bianconeri per la terza volta in stagione, dopo anche la sfida di Coppa Italia persa 2 - 1. "Della Juventus ho un ricordo bellissimo perché mi ha fatto crescere prima come uomo, poi ...

"Per me la Juve è stata una scuola di vita, ma in palio ci sono punti importanti", dice il tecnico dei brianzoli MONZA (ITALPRESS) - "Rispetto alla gara di Coppa Italia, non ci sarà nessuna differenza ...Direttamente sul proprio sito ufficiale, la Juventus analizza il Monza, prossimo avversario in campionato dei bianconeri: " A distanza di dieci giorni dal match di Coppa Italia, la ...