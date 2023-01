Calcio | mercato Juve | McKennie verso la cessione al Leeds in prestito con diritto di riscatto

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 28 gennaio 2023) Torino, 28 gen. - (Adnkronos) - Westonè pronto a indossare la maglia del. L'operazione è ormai in chiusura e la conferma è arrivata nelle parole di Massimiliano Allegri alla vigilia dintus-Monza: "non è a disposizione, credo che la società abbia trovato già l'accordo con un altro club -ha detto l'allenatore bianconero in conferenza stampa-. È inutile convocarlo".ntus e, infatti, hanno raggiunto l'accordo verbale:da 1,5 milioni di euro condifissato 35 milioni che può diventare obbligo a determinate condizioni. La volontà del club inglese, secondo quanto riporta Sky Sport, è di trasformare il trasferimento in definitivo a fine stagione, o alle condizioni previste o ...