Calcio | Lazio | lesione di primo secondo grado alla coscia sinistra per Radu

(Di sabato 28 gennaio 2023) Roma, 28 gen. - (Adnkronos) - "Lo staff medico della S.S.comunica che il calciatore Stefanè stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli esami hanno evidenziato unadia carico del semimembranoso della. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantizzare i tempi di recupero". Così lain una nota pubblica sul proprio sito ufficiale in merito alle condizioni fisiche del difensore Stefan