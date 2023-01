Calcio femminile | Serie A | l’Inter domina nel derby contro il Milan | la Fiorentina supera Pomigliano

(Di sabato 28 gennaio 2023) Si è aperta oggi la 15ma giornata dellaA 2022-2023 di. Questo pomeriggio si sono disputate le prime due partite di questo turno e sono arrivate le vittorie di Inter erispettivamenteildio e vince in trasferta con un netto 4-1. Le nerazzurri partono fortissimo e in 15? si portano sul 2-0 grazie alle reti di Irene Santi al 2? e Tabita Chawinga appunto al 15?. Ilprova a reagire e trova il 2-1 con Martina Piemonte al 32?, ma poi nel secondo tempo le ragazze di Rita Guarino tornano a segnare con Ghoutia Karchouni al 52? e, dopo un rigore sbagliato dalla rossonera Kosovare Asllani al 57? (parata ...

E allora meglio concentrarsi sulla divisione, seppure anche lì il magnate americano di soddisfazioni se ne stia levando poche. A ogni modo, il Parma rimedia una figuraccia a Cosenza, in ...

La 15a giornata della Serie A femminile è scesa in campo nella giornata di oggi, sabato 28 gennaio. Un fine settimana importante per capire come proseguirà la lotta in vetta alla classifica. La Roma ...In questo 15° turno del campionato femminile di Serie A il big match del sabato ... Questo Derby della Madonnina si annuncia come partita dai fuochi artificiali fin dal calcio di inizio. Il minuto di ...