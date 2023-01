Calcio | Allegri | ' Pogba e Vlahovic a disposizione per il Monza | Chiesa e Cuadrado no'

(Di sabato 28 gennaio 2023) Torino, 28 gen. - (Adnkronos) - "Domanici saranno,no perché ha un affaticamento al flessore della gamba operata, sono contrattempi che ci possono stare, giovedì ci sarà.ha invece un problema al nervo sciatico ma con la Lazio in Coppa Italia dovrebbe esserci. Per Bonucci ci vorrà un po' più di tempo, De Sciglio invece è a". L'allenatore della Juventus Massimiliano, in conferenza stampa alla vigilia del match con il, fa il punto della situazione dei disponibili per il match con i brianzoli.

Sulla penalizzazioneaggiunge: 'Noi dobbiamo stare isolati, dobbiamo giocare e cercare di vincere. Dobbiamo reagire dopo le due partite precedenti. Le problematiche esterne non devono ...... è molto semplice: fa della semplicità la sua forza, rende ilmolto semplice. Mi piace molto come persona e allenatore. Poi è sei volte campione d'Italia, questo la dice lunga sue non ...

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Monza, fa il punto della situazione dei disponibili per il match con i brianzoli.Allegri ritrova la Juventus “reale” proprio nel momento in cui la classifica diventa virtuale, con i 15 punti di penalizzazione che potrebbero essere cancellati dal ricorso ...