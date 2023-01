Cagliari – SPAL | le dichiarazioni post partita di mister De Rossi

Leggi su seriea24

(Di sabato 28 gennaio 2023) Conclusa lacontro ilDaniele Deha commentato così la prestazione dei biancazzurri nella zona mista dello Stadio “Unipol Domus”. “Abbiamo fatto un bel primo tempo, – ha dichiarato l’allenatorelino – creando diverse occasioni e con un dominio abbastanza netto del campo. Mi è piaciuta molto la prima frazione, meno la seconda dove ci siamo schiacciati e, pur senza subire occasioni clamorose, in partite simili più ti schiacci più metti un avversario forte come ilnelle condizioni migliori per esprimere il proprio gioco.” “Penso che nel secondo tempo sia mancata soprattutto un po’ di lucidità nel saper leggere le fasi della gara, capendo quando c’era da rimboccarsi le maniche per difendere con tutte le forze e quando, invece, avremmo dovuto ...