Cagliari - Spal diretta | Ranieri batte De Rossi 2 - 1 LIVE

(Di sabato 28 gennaio 2023)De, il maestro contro l'allievo:finisce 2 - 1 per i padroni di casa, che mostrano grandi progressi. Sette punti in tre partite cone squadra imbattuta, ...

Ranieri batte De Rossi , il maestro contro l'allievo:finisce 2 - 1 per i padroni di casa, che mostrano grandi progressi. Sette punti in tre partite con Ranieri e squadra imbattuta, qualcosa è cambiato. Bellissimo l'abbraccio nel ...Le probabili formazioni di(3 - 5 - 2): Radunovic; Altare, Dossena, Capradossi; Zappa, Nandez, Makoumbou, Kourfalidis, Azzi; Falco, Lapadula. Allenatore. Claudio Ranieri...

Daniele De Rossi, sconfitto per 2-1 con la sua SPAL all’Unipol Domus, analizza in sala stampa la gara di Cagliari Dal nostro inviato LOTTARE NON BASTA. “Un’ottima SPAL nel primo tempo, meno bene nella ...L'anticipo di B tra Cagliari e Spal è stato anche l'incontro fra il decano degli allenatori e una delle sue "creature" ...