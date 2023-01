Buongiorno mamma 2 | ecco quando inizia | anticipazioni | come è finita la prima stagione

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 28 gennaio 2023) Occhi puntati sulla secondadell’amata e seguita fiction targata Mediaset2! L’appuntamento con la fiction saràsempre su Canale 5 ma la data d’inizio non è stata ancora fissata. Nell’attesaper voi delle piccole. Ricordiamo che ladisi era conclusa con un vero e proprio colpo di scena: Anna si era trovata davanti Maurizia che credeva fosse morta in un incendio. Lo shock di trovarsela davanti l’aveva fatta finire in coma ed è proprio da qui che riprenderà l’amata fiction. Cosa accadrà?2 si farà:esce la fiction con Raoul Bova, trama e ...