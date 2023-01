Bundesliga | il Bayern stenta ancora | solo 1-1 con l'Eintracht L'Union vince il derby ed è a -1!

(Di sabato 28 gennaio 2023) Diciottesima giornata diche entra nel vivo con tante tra le grandi in campo oggi. Continua il sogno dell'Berlin che ba...

...05 Maccabi - Berlin 87 - 74 20:30 Baskonia - Barcelona 78 - 85 Visualizza Euroleague CALCIO - LA LIGA 21:00 Mallorca - Celta 1 - 0 CALCIO -20:30 Lipsia -M. 1 - 1 CALCIO - ...... all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, andrà in scenaMonaco - Eintracht Francoforte, gara valida per la diciottesima giornata di2022 - 2023 ; calcio di inizio previsto per le ...

Bundesliga: in campo Bayern-Francoforte Agenzia ANSA

Bundesliga: l'Eintracht ferma il Bayern, Union a -1 - Sportmediaset Sport Mediaset

Bundesliga, il Lipsia vola a -1 dal Bayern Monaco. Szoboszlai stende lo Stoccarda Tuttosport

Bundesliga, il Bayern non sfonda contro l'Eintracht: a Sané risponde Kolo-Muani TUTTO mercato WEB

Bundesliga, secondo pari per il Bayern nel 2023. L'Union Berlino ora è a -3 QUOTIDIANO NAZIONALE

Negli altri match disputati nel pomeriggio il Werder Brema si impone in casa contro il Wolfsburg con il risultato di 2-1. Il Friburgo supera l'Augusta per 3-1 e sale al quarto posto in classifica, a ...