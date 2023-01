Buffon fa gli anni | ma non vuole smettere | 'Sogno di rivincere il Mondiale' E parla del crac Parmalat

(Di sabato 28 gennaio 2023) Compleanno fuori dal campo per Gigi. Oggi il portiere del Parma compie 45, ma non gioca nella trasferta di questo pomeriggio a Cosenza...

Commenta per primo 28 gennaio 1978: nasce Gianluigi, il portiere del Parma che oggi compie 45 anni.... colpa di una botta rimediata in allenamento cheha già fatto saltare il precedente impegno di ... L'obiettivo degli emiliani è riavereper il prossimo impegno, quando il Parma riceverà il ...

Tanti auguri all'eterno Gigi Buffon Forza Parma

Per un acciacco salta Cosenza-Parma: ci sarà alla prossima contro il "suo" Genoa. Il contratto lo farà giocare fino ai 46, con il sogno di tornare in A. ma in futuro la Juve potrebbe aver bisogno di l ...