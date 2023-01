Buffon compie gli anni | ‘Sogno di vincere il Mondiale’ | Intervista di Primapagina su Parmalat

Leggi su justcalcio

(Di sabato 28 gennaio 2023) Un compleanno pieno di emozioni per Gigi. Oggi il portiere del Parma45, ma non gioca nella trasferta di questo pomeriggio a Cosenza per il campionato di Serie B. Assente per infortunio, ormai alla sua età deve fare i conti con un fisico che non risponde più come ai tempi d’oro. Ma nonostante tutto non si arrende al passare del tempo e non vuole saperne di smettere, anzi dice di voler continuare a giocare fino a 50. Una leggenda vivente che, nonostante le prestazioni altalenanti, è pronta a fare i conti con le critiche, come quelle per i 4 gol presi a Bari dopo la grande parata su Dzeko in Coppa Italia contro l’Inter a San Siro. Una carriera ricca di traguardi, che ha toccato quota 250 presenze in maglia gialloblù, nella squadra che lo aveva lanciato nel professionismo. Era il 19 novembre 1995 ...