Bryan Johnson | il magnate di 45 anni che spende milioni di euro per tornare 18enne

(Di sabato 28 gennaio 2023) Roma, 28 gen – Vi presentiamo45enne americano cheduedi dollari all’anno per bio-hackerare il proprio corpo in modo che abbia la forma fisica di un diciottenne, la pelle di un ventottenne e il cuore di un trentacinquenne. Vi siete persi? Rimanete concentrati perché i dettagli che contano devono ancora arrivare.e il Progetto Blueprint Circa una quindicina d’fa,ha venduto a eBay la Braintree Payment Solutions LLC, una società da lui fondata, per l’astronomica cifra di 800di dollari. Da quel giorno si è dedicato anima e corpo, ed è proprio il caso di dirlo, ossessivamente al culto di se stesso. Terrorizzato ...

DAGONEWSjohnson1 Un ricco sviluppatore di software di mezza età afferma di spendere circa 2 milioni di dollari all'anno per far sì che il suo corpo riacquisti la giovinezza., 45 anni, che ha fatto fortuna a 30 ...

Con oltre 2 milioni di dollari spesi immaginerete sicuramente tecnologie e metodi inaccessibili per ringiovanire il corpo... ma vi sbagliate.Bryan Johnson non vuole solo avere la sensazione di essere più giovane: vuole ringiovanire davvero, e sta facendo di tutto per arrivarci.