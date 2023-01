Brozovic | asta in arrivo Juventus in attesa

Ciò non significa che il numero 77 sia in vendita, ma piuttosto verranno ascoltate le probabili offerte in arrivo Calciomercato Inter,per: dall'estero alla suggestione Juventus Marcelo ...Commenta per primo L'Inter mettesul mercato in vista della prossima estate: base d'una trentina di milioni di euro. Barcellona, Chelsea e Real Madrid sono già sulle tracce del centrocampista croato. Sempre secondo la ...

Brozovic si allontana dall'Inter. Pronta l'asta: la Juventus in attesa La Gazzetta dello Sport

Inter, Brozovic messo all'asta sul mercato: c'è anche la Juve ... Calciomercato.com

GdS - Asta per Brozovic: l'Inter fa il prezzo e aspetta offerte. Sul croato le big di Spagna, il... Fcinternews.it

Brozovic, può partire l'asta in estate: attenzione alla Juve Sportitalia

Mercato Juve, tra gli obiettivi c'é Brozovic ilBianconero

Asta per Brozovic Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista dell'Inter potrebbe essere sacrificato durante la prossima sessione di mercato. In estate infatti i nerazzurri ...L'Inter mette Brozovic sul mercato in vista della prossima estate: base d'asta una trentina di milioni di euro. Barcellona, Chelsea e Real Madrid sono già sulle tracce del centrocampista croato.