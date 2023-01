Fino al 31 gennaio c'è sempre tempo, anche se il contratto è in scadenza e si potrebbe rinviare la decisione a luglio. Josip, croato classe 1998, non ne poteva più di fare la comparsa al Wolfsburg, sarebbero stati mesi persi e di scarsa visibilità. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi ...Commenta per primo Lo ha annunciato tramite un comunicato stampa diffuso sui diversi canali social la Fiorentina . Josipha superato le visite mediche svolte questa mattina ed è a tutti gli effetti un nuovo giocatore viola. il croato classe '98 arriva a titolo definitivo dal Wolfsburg . Per lui si tratta di jn ...

Fiorentina, rinforzo in attacco per Italiano: ecco Brekalo Corriere dello Sport

UFFICIALE: Fiorentina, ecco l'annuncio di Brekalo: il croato è un nuovo giocatore viola TUTTO mercato WEB

Fiorentina, UFFICIALE: ecco Brekalo | Primapagina | Calciomercato ... Calciomercato.com

Brekalo, ecco perché ha scelto la Fiorentina. Gervinho sogna la Serie A La Gazzetta dello Sport

Fiorentina, si prova a chiudere Brekalo: ecco la proposta FiorentinaUno.com

Josip Brekalo, croato classe 1998, non ne poteva più di fare la comparsa al Wolfsburg, sarebbero stati mesi persi e di scarsa visibilità.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...