Brekalo è un nuovo calciatore della Fiorentina

(Di sabato 28 gennaio 2023) ACFcomunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive delJosipdal VfL Wolfsburg., nato a Zagabria (Croazia) il 23 giugno 1998, è cresciuto calcisticamente nella Dinamo Zagabria ed ha vestito, inoltre, le maglie dello Stoccarda e del Torino. Nell’ultima stagione in maglia granata ha collezionato 33 presenze mettendo a segno 7 reti e fornendo 2 assist. Ilviola ha, inoltre, indossato in 33 occasioni la magliaNazionale maggiore croata segnando 4 gol. Fonte articolo e foto: www.acf.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Sono 23 i calciatori scelti da Vincenzo Italiano per la trasferta di Roma in programma domenica. Sui propri canali ufficiali, la Fiorentina ha pubblicato la lista dei convocati per la sfida contro la.