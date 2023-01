BOOM! Ecco con chi duetterà Elodie a Sanremo 2023

Leggi su davidemaggio

BigMama DavideMaggio.it vi svela un altro duetto della quarta serata del Festival di, in programma venerdì 10 febbraio. Vi anticipiamo con chi canterà. La cantante romana, nella serata dedicata alle cover anni '60, '70, '80, '90 e 2000, salirà sul palco del Teatro Ariston con BigMama, la rapper italiana divenuta simbolo del "body positive" lo scorso anno. "Mi gridavano cicciona, ora guardate quanto sono figa!" esclamò sul palco del Concertone del Primo Maggio a Roma. Classe 2000, di Avellino, il suo vero nome è Marianna Mammone ed è una cantautrice dal 2016, quando iniziò a pubblicare le sue prime "fatiche" su YouTube. Siamo in grado di anticiparvi, inoltre, chee BigMama acanteranno un brano in inglese, ma la parte rap dell'ospite sarà in italiano.